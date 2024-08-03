Изначально, данные нововведения должны были вступить в силу с первого августа, однако, регуляторы отложили данный вопрос на неопределенный период

В середине мая стало известно о введении Соединёнными Штатами высоких таможенных пошлин на импорт электрических автомобилей из Китая. Первоначально данная мера должна была вступить в силу 1 августа, но, по информации Cnevpost, срок реализации изменится. Это связано с тем, что торговый регулятор США (USTR) получил значительное количество отзывов и нуждается в дополнительном времени для их анализа.

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Торговое представительство США сообщило, что в период общественного обсуждения в июне и июле было получено более 1100 комментариев. Согласно установленным правилам, эти сведения необходимо изучить, и учитывая их количество, регулятору потребуется много времени. Ожидается, что окончательное решение по пошлинам будет принято в августе, а вступление пройдет через 14 дней после его публикации. На данный момент не ясны планы по изменению тарифной сетки, однако, можно предположить, что множество отзывов имеют критический характер.

В середине мая американские власти анонсировали инициативу по увеличению таможенных пошлин на импорт китайских электромобилей с текущих 25% до более чем 100%. Причиной этого шага указаны заботы о защите национальной автомобильной промышленности и вопросы кибербезопасности. Кроме того, планируется также повысить тарифы на микроэлектронные компоненты и литий-ионные аккумуляторы. В Китае в ответ заявили о намерении увеличить пошлины на ввоз автомобилей из США с большими моторами.

В конце июля кандидат в президенты США Дональд Трамп сделал ещё более жесткое заявление, пообещав в случае своей победы на выборах в ноябре увеличить пошлины на электрические автомобили из Китая до 200%. Этот план будет применяться не только к автомобилям, собранным в КНР, но и к тем, что выпущены в Мексике.