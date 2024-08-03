По мнению экспертов, охлаждение интереса со стороны инвесторов и всплывающие проблемы с вложениями в ИИ, могут спровоцировать сокращение закупок ускорителей Nvidia крупными компаниями

Elliott Management, хедж-фонд с активами примерно в $70 миллиардов, выразил свои опасения по поводу Nvidia и сектора искусственного интеллекта, охарактеризовав их как находящиеся в состоянии "пузыря". Фонд сомневается в стабильности нынешних инвестиций в ИИ, полагая, что многие приложения в этой области могут оказаться недостаточно жизнеспособными или даже убыточными.

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Elliott Management выразил сомнения относительно текущих закупок графических процессоров от Nvidia крупными технологическими компаниями, предполагая возможность снижения объема закупок в будущем. Фонд также ставит под вопрос реальную полезность и эффективность ряда технологий ИИ, утверждая, что они могут не оправдать возлагаемых ожиданий. Заметно, что Elliott не единственный, кто высказывает тревогу в отношении индустрии искусственного интеллекта. Так, партнер Sequoia Capital отметил, что сектор должен генерировать не менее 600 миллиардов долларов в год, чтобы окупить вложенные средства, и на данный момент он далеко от этой цифры. С начала июля Nvidia потеряла почти 600 миллиардов долларов своей рыночной капитализации, что говорит само за себя.

Недавние изменения на рынке показали общее снижение акций полупроводников, что связано с беспокойством по поводу стабильности расходов в этой сфере. Например, акции Intel упали на 30% после объявления о масштабных увольнениях, что иллюстрирует нестабильность отрасли.

Хедж-фонд предупреждает о возможной коррекции на рынке, если результаты Nvidia окажутся неудовлетворительными, что может подорвать доверие инвесторов к рынку ИИ. В то же время многие компании в области ИИ являются частными, что сильно ограничивает возможность оценить их финансовое состояние.

В Elliott Management указывают на то, что до сих пор искусственный интеллект не продемонстрировал ожидаемого значительного роста прибыльности.