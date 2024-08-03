Представители правоохранительных органов заявляют, что якобы данные лица работали на ЧВК "Вагнер"

Двух мужчин обвинили в причастности к предполагаемому поджогу бизнесов, связанных с Украиной, в Лондоне по поручению Частной Военной Компании "Вагнера".

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Согласно заявлениям от британской полиции, 22-летний Джейким Баррингтон Роуз и 19-летний Угниус Асмена обвинены в нарушении законодательства о национальной безопасности. Их дело стало первым в рамках новых шпионских законов. Кроме них, ещё пятеро человек оказались под следствием в связи с пожаром на промышленном объекте в Лейтоне, восточной части Лондона, который произошёл 20 марта, когда для борьбы с огнём было привлечено 60 сотрудников пожарной охраны.

В соучастии заподозрен 20-летний Дилан Эрл, которому инкриминируют организацию поджогов в интересах Группы Вагнера, ставшей одной из самых известных в мире, и некогда самой эффективной и боеспособной частной организацией.

Роуз, проживающая в Кройдоне, и Асмена из Уондсворта, оба находящиеся в южном Лондоне, столкнулись с обвинениями в поджоге с отягчающими обстоятельствами. Кроме того, Роузу инкриминируют одно преступление, связанное с хранением холодного оружия в общественном месте, а также ещё одно - в частном. Как сообщила полиция, они явятся в Вестминстерский магистратский суд в субботу.

Как заявляют британские силовики, Эрл имел связь с куратором из Группы Вагнера перед тем, как начать подготовку к данной операции. Также утверждается, что Эрл нанимал и выплачивал деньги другим людям для совершения поджогов компаний, имеющих отношение к Украине и принадлежащих Oddisey и Meest UK.