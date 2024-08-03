При совокупной капитализации цифровых активов в 2,43 триллиона долларов, 56% приходится непосредственно на BTC - 1,27 триллиона

Рост доли Bitcoin свидетельствует о его укреплении на фоне ослабления альткоинов. На данный момент его рыночная доля составляет 56%, что стало рекордным уровнем с 2021 года. Как правило, снижение этой доли воспринимается как сигнал начала альтсезона, однако, текущее увеличение доли BTC попросту указывает на нестабильность других криптовалют. Рыночная капитализация Bitcoin уже достигла 1,27 триллиона долларов, а общая капитализация всего рынка составляет 2,43 триллиона.

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По мнению экспертов, такие изменения на крипторынке являются необычными, поскольку во время бычьих трендов альткоины, как правило, демонстрируют более высокие темпы роста, чем BTC. Основным фактором, способствующим усилению позиций первой уриптовлаюты, стали институциональные вложения, в частности, наплыв капитала в американские Bitcoin-фонды, что значительно изменило рыночную динамику.

В первой половине года мемкоины выделились как категория криптовалют, демонстрировавшая заметный рост наряду с BTC. Тем не менее, спекулятивный интерес не оказал ощутимого влияния на более традиционные криптовалюты, такие как Ethereum или Cardano. Запуск спотовых ETF на Ethereum также не изменил позиции BTC в рынке.

Некоторые эксперты на рынке отмечают появление возможных сигналов для изменения направления. Глава CryptoQuant Ки Ёнг Джу указывает на увеличенные инвестиции со стороны крупных игроков и институциональных инвесторов, что может свидетельствовать о готовности к росту альткоинов.