Цена на данную модель стартует от 103 тысяч юаней - примерно 1,2 миллиона рублей





В Китае компания Wuling начала прием предварительных заказов на новый кроссовер Starlight S. Его стоимость стартует от 103 тысяч юаней, что примерно 14,4 тысячи долларов или 1,2 миллиона рублей. Как сообщает Car News China, официальный дебют модели запланирован на конец августа.

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Wuling Starlight S основан на седане Starlight, который был представлен в конце прошлогоднего сезона. Этот кроссовер построен на той же платформе Tianyu D. Колёсная база составляет 2,8 метра, а размеры автомобиля равны 4745x1890x1680 миллиметров. Интересно, что в дизайне кроссовера заметно изменена передняя часть: вместо решётки радиатора здесь находится бесшумная лицевая панель, уникальные передние и задние фары без соединительных световых полос, а ручки дверей выполнены в обычном варианте.

Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,277. В фирме подчеркнули, что кроссовер обладает 19 конструктивными решениями для достижения такого показателя, что добавило 20 километров к запасу хода на одной зарядке. Доступно четыре варианта цветового оформления кузова: Star White, Interstellar Blue, Star Gray и Star Gold.





Дизайн передней части интерьера Wuling Starlight S практически полностью соответствует новому кроссоверу от совместного предприятия SAIC-GM-Wuling - более компактному Baojun Yunhai. Автомобили имеют одинаковые экраны приборов и мультимедиа диагоналями 8,8 и 15,6 дюйма, две беспроводные зарядные станции и пару подстаканников в центральной консоли. Передние сиденья можно разложить на 180 градусов, тем самым создавая спальное место в сочетании с задним диваном, который оснащён откидным центральным подлокотником с подстаканниками. Интерьер доступен в трёх цветовых вариантах: Coconut Brown, Dark Black и Light Sand.

В зависимости от комплектации, Wuling Starlight S может получить функции подогрева и вентиляции передних сидений, обогрева заднего дивана, электропривод для багажника, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль с системами экстренного торможения, предупреждения о выходе из полосы и распознавания дорожных знаков. В стандартной комплектации предусмотрены 6 подушек безопасности.

Силовые установки Wuling Starlight S также аналогичны Baojun Yunhai. Полностью электрическая версия имеет мощность 204 лошадиные силы и аккумулятор, который обеспечивает 510 километров пробега по циклу CLTC. Плагин-гибрид сочетает 1,5-литровый двигатель мощностью 106 сил и тот же электромотор, позволяя проехать 60 и 130 километров на разных батареях.