Сообщается, что половина самого населённого пункта уже находится в руках российской армии, а 30% территории значатся как серая зона

Российские вооруженные силы не прекращают своё наступление на Покровском участке. Это направление оказалось наиболее масштабным по занятым территориям за минувший месяц. Украинская сторона допускает, что российские войска значительно увеличили темп, овладев не менее чем десятью населёнными пунктами в июле, среди которых ключевой транспортный узел Прогресс.

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На данный момент известно, что армия России сумела одержать верх над украинскими формированиями, который занимал позиции в центральной и западной частях села Желанное. Под контроль российских войск попал важный стратегический объект на этой линии соприкосновения – железнодорожная станция Желанная.

В тот же момент российские силы начали наступление на позиции ВСУ в направлении города Новогродовка, расстояние между освобождённой станцией и восточной границей этого населённого пункта составляет примерно 5,5 километра. Достижения российских войск в районах Желанного и Сергеевки обеспечили разрыв самой короткой транспортной магистрали, соединяющей группы ВСУ в этих селах. Часть украинского гарнизона, понеся потери, отступает к Новогродовке.

Кроме того, вместе с железнодорожной станцией Желанная российские войска заняли большую долю одноимённого села. Украинские карты показывают, что западная часть населённого пункта контролируется российской армией, а около 30 процентов территории отмечены как нейтральная зона. Бои в этом районе продолжаются.