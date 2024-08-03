Коалиция готовится к ответным действиям Ирана, после ракетного удара по Тегерану со стороны ЦАХАЛ

Пентагон усиливает свое военное присутствие на Ближнем Востоке с помощью кораблей, истребителей и средств противоракетной обороны, учитывая сложившуюся ситуации вокруг Израиля и Ирана, который намерен отомстить за ракетный удар по Тегерану.

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Эти действия, объявленные Министерством обороны США, последовали после того, как Белый дом сообщил об обещании Джо Байдена премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху разместить новый военный контингент. Развертывание включает в себя дополнительные крейсеры и эсминцы с возможностями баллистической противоракетной обороны в регионе. Также предпринимаются шаги для повышения готовности и развертывания дополнительных наземных систем противоракетной обороны, уточнили в ведомстве.

В соответствии с данным заявлением министр обороны Ллойд Остин распорядился о дополнительной переброске истребителей в регион и отправке ударной группы авианосца USS Abraham Lincoln для замены авианосца USS Theodore Roosevelt, который в данный момент находится в Оманском заливе.

Тем не менее, осуществление ряда заявленных мер, таких как развертывание авианосной группы «Линкольн» в Тихом океане, потребует несколько недель. Это происходит на фоне вероятной готовности Ирана к атаке на Израиль в ближайшее время.

В пятницу министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что обсудил ситуацию с американским и британским коллегами, Ллойдом Остином и Джоном Хили, и представил "оценку текущего положения в контексте недавних событий".

Существуют опасения, что затянувшийся почти на десять месяцев конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа может перерасти в более серьезные столкновения, так как Иран угрожает ответом на убийство Исмаила Хании, который является политическим лидером движения.