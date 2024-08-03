По словам покупателя, компания утверждала, что купленные им процессоры мошеннические, и сервисный центр может уничтожить их при RMA без возмещения

Пользователь Reddit под ником Jerubedo рассказал о своем неприятном опыте с гарантийным обслуживанием Intel. Он сообщил, что компания посчитала два процессора Core i9-14900K, испытывающих проблемы с нестабильностью, мошенническими.

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"Мы оставляем за собой право удерживать или уничтожать продукт по мере необходимости", - заявили в компании.

До этого Jerubedo обращался в службу поддержки Intel, и специалисты согласились, что процессоры действительно неисправны. После запроса Intel на предоставление фотографии и документации, Jerubedo получил ответ, что один из чипов, с серийным номером 02096 от Micro Center, был перемаркирован. В то же время второй процессор, с номером 03252 от Amazon, оказался "процессором лотка" и не соответствовал условиям розничной гарантии.

Когда Jerubedo прислал более четкие фотографии процессора от Amazon, Intel сменила свою позицию и признала, что это действительно процессор из коробки. Тем не менее, компания выразила сомнения относительно возможности прохождения чипом проверки на мошенничество и предложила вернуть его продавцу.





Jerubedo продемонстрировал чип в магазине Micro Center, где он был приобретён, и там отметили, что у данного чипа нет признаков фальсификации. Сообщили, что юзеру Reddit следует уведомить Intel о ситуации. Корпорация-производитель процессоров заявила, что Jerubedo может продолжить процедуру возврата (RMA), однако, Intel предупредила, что в случае обнаружения подделки чип будет изъят.

В ответ на настойчивые запросы пользователя о возврате, Intel указала следующее: "Мы не раскрываем методики, которыми руководствуемся в ходе расследования. Если вы уверены в подлинности ваших продуктов и хотите продолжить процедуру RMA, мы готовы её инициировать. Тем не менее, если чипы не пройдут проверку, они будут удержаны, и никаких замен или возвратов не будет предоставлено". Благо, что Micro Center и Amazon согласились вернуть Jerubedo.

Intel объявила добавление двух лет гарантии на свои коробочные процессоры 13-го поколения Raptor Lake и 14-го поколения Raptor Lake Refresh, чтобы развеять опасения у покупателей о том, что их устройства могут выйти из строя сразу после окончания гарантийного срока. Хотя это решение может успокоить владельцев процессоров Intel, в случае возникновения проблем с возвратом, некоторые преданные пользователи могут рассмотреть возможность перехода на продукцию AMD. Это усугубит существующие трудности для этой крупной компании, которая недавно сообщила о планах сократить свой штат на 15% и временно прекратить выплаты дивидендов акционерам.