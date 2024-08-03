Сообщается, что зафиксированы десятки БПЛА над Белгородской, Ростовской и Орловской областями

В ночь с 2 на 3 августа украинские силы осуществили новую атаку дронов на территории глубоко внутри России. Информация указывает на то, что беспилотники, принадлежащие украинским формированиям, достигли нескольких регионов, в том числе Орловской области.

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Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что ударные беспилотники ВСУ начали свою атаку примерно с 00:00. В итоге, в течение ночи удалось сбить три дрона, из которых два упали на жилой дом в орловском микрорайоне Болховский.

По словам главы региона, на месте инцидента работают экстренные службы, возгорание удалось локализовать, и никто не пострадал.

Ростовская область также подверглась атаке, которая стала одной из самых масштабных за последние месяцы. Губернатор Василий Голубев отметил, что украинская сторона применила 55 дронов самолётного типа. По его словам, на местах падений дронов ведётся работа по устранению последствий.

Свидетели утверждают, что беспилотники армии Зеленского нацеливались на объекты в Каменском и Морозовском районах Ростовской области. Морозовский район вновь стал мишенью для атак дронов.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ произвели атаку на нефтебазу в Губкинском городском округе с использованием беспилотников. В результате удара произошёл взрыв, после которого загорелся один из резервуаров. Пожарные бригады быстро справились с огнём. Пострадавших в результате атаки не зарегистрировано.

В ряде других регионов России, включая Воронежскую область, также был введен режим опасности в связи с активностью БПЛА.