Данный объект должен будет быть возведён в рамках проекта The Line

Саудовская Аравия анонсировала строительство 11 новых футбольных стадионов для заявки на чемпионат мира по футболу 2034 года, среди которых будет находиться инновационный стадион Neom. Этот объект, расположенный в перспективном "умном городе", будет возвышаться более чем на 350 метров над землей. Специфические решения в данном проекте делают его похожим на объект из научный фантастики.

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Стадион будет иметь крышу многогранной формы, напоминающую мозаику создающую эффект зеркала внутри. Архитекторы разрабатывают проект с акцентом на полное использование возобновляемых источников энергии, акцент на ветровой и солнечной энергии, при этом стадион сможет разместить 46 тысяч зрителей. Страна планирует завершить строительство к 2032 году.

Архитектурный стиль стадиона пересекается с концепцией The Line - линейного города протяжённостью 106 миль, с отражающими стенами, вертикальной застройкой, высокоскоростными транспортными артериями и использованием 100% возобновляемой энергии. Однако, проект подвергся жесткой критике, поскольку сообщается о разрешении на применение силы военными для реквизиции деревень на его пути, а также имеются сомнения о необходимых для строительства ресурсах.

Амбициозные планы Саудовской Аравии вызвали критику со стороны правозащитников, которые обвиняют страну в использовании спорта для улучшения имиджа правительства и привлечения внимания СМИ. Как сообщает The Verge, аналогичные упреки были высказаны в адрес организации первых Олимпийских киберспортивных игр в стране. Кроме того, Саудовская Аравия собирается возвести стадион принца Мухаммеда бен Салмана, который станет трехъярусной постройкой с живописным видом на скалы, обрамленный цветным стеклом и светодиодными панелями. Важно отметить, что все эти проекты находятся на стадии рендеринга, что подразумевает возможность значительных изменений между первоначальными замыслами и их окончательной реализацией.