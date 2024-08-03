Саудовская Аравия анонсировала строительство 11 новых футбольных стадионов для заявки на чемпионат мира по футболу 2034 года, среди которых будет находиться инновационный стадион Neom. Этот объект, расположенный в перспективном "умном городе", будет возвышаться более чем на 350 метров над землей. Специфические решения в данном проекте делают его похожим на объект из научный фантастики.
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Стадион будет иметь крышу многогранной формы, напоминающую мозаику создающую эффект зеркала внутри. Архитекторы разрабатывают проект с акцентом на полное использование возобновляемых источников энергии, акцент на ветровой и солнечной энергии, при этом стадион сможет разместить 46 тысяч зрителей. Страна планирует завершить строительство к 2032 году.
Архитектурный стиль стадиона пересекается с концепцией The Line - линейного города протяжённостью 106 миль, с отражающими стенами, вертикальной застройкой, высокоскоростными транспортными артериями и использованием 100% возобновляемой энергии. Однако, проект подвергся жесткой критике, поскольку сообщается о разрешении на применение силы военными для реквизиции деревень на его пути, а также имеются сомнения о необходимых для строительства ресурсах.
Амбициозные планы Саудовской Аравии вызвали критику со стороны правозащитников, которые обвиняют страну в использовании спорта для улучшения имиджа правительства и привлечения внимания СМИ. Как сообщает The Verge, аналогичные упреки были высказаны в адрес организации первых Олимпийских киберспортивных игр в стране. Кроме того, Саудовская Аравия собирается возвести стадион принца Мухаммеда бен Салмана, который станет трехъярусной постройкой с живописным видом на скалы, обрамленный цветным стеклом и светодиодными панелями. Важно отметить, что все эти проекты находятся на стадии рендеринга, что подразумевает возможность значительных изменений между первоначальными замыслами и их окончательной реализацией.