Сообщается, что подразделения вошли в Желанное, Сергеевку и Ивановку

Российские вооружённые силы продолжают демонстрировать стабильный и высокий темп продвижения в районе Покровска. После взятия под контроль значимого транспортного узла в посёлке Прогресс, темп операций даже немного возрос.

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На сегодняшний день подразделения, наступая по нескольким направлениям, заняли населённые пункты Желанное и Сергеевка, расположенные недалеко от железнодорожной линии, ведущей к Покровску. Кроме того, они продвинулись в Ивановку, находящуюся на северо-запад от Прогресса. На том же направлении ранее российские Вооружённые силы заняли населённый пункт Весёлое, что приблизило их к поселку Гродовка.

Наступательные действия в районе Желанного способствуют продвижению к городу Новогродовка, население которого до начала Специальной Военной Операции составляло примерно 15 тысяч человек. При этом Гродовка и Новогродовка находятся в зоне обороны украинских формирований, которая представляет собой последнюю линию на восток от Покровской агломерации.

В Новогродовке ВСУ пытаются создать оборонительные позиции в восточной части города, где расположены многоэтажные здания. Подобная тактика обороны, применяемая Вооруженными силами Украины, наблюдается в большинстве крупных населённых пунктов Донбасса. Хотя она безусловно затягивает бои, удержание населённых пунктов под контролем ВСУ остаётся под сомнением. Одним из последних примеров этого является Красногоровка, освобождённая российскими силами.