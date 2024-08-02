Сообщается, что версия S5 GT подешевела на 410 тысяч рублей, а также появилась более бюджетная версия S5 Tech

На сайте китайской марки Omoda был обновлён прайс на седан Omoda S5 GT. Согласно новой информации, у четырёхдверной модели появилась новая базовая комплектация под названием Tech, а также снизилась начальная стоимость S5 GT до 2 349 000 рублей, что на 410 000 рублей меньше предыдущей цены. Всё же стоит отметить, что данная версия отличается менее мощным двигателем и лишена некоторых опциональных возможностей.

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Ранее Omoda S5 GT продавалась в России с 150-сильным 1,6-литровым турбомотором и семи-ступенчатой автоматической трансмиссией, цена начиналась от 2 759 900 рублей. Этот седан разгоняется до 100 километров в час за 7,5 секунды. Новая версия Tech включает полтора литровый двигатель мощностью 147 лошадок в комбинации с вариатором, то есть тем же двигателем, что и у стандартного Omoda S5. По официальным данным, разгон до 100 километров в час у данной модели занимает уже 9,7 секунды.

Новая версия седана отличается от прежней не только другим двигателем, но и отсутствием вентиляции в передних сиденьях и электрорегулировок для пассажирского кресла. Также модель лишилась климат-контроля. Тем не менее, в интерьере остались элементы отделки из экокожи и мультимедийная система с двумя 10,25-дюймовыми экранами. Что касается комплектации, Omoda S5 GT практически идентичен стандартному седану S5 в версии Tech, с которым он также разделяет технические характеристики. Однако, цена S5 Tech 2024 года составляет 2 144 900 рублей, что на 205 000 рублей меньше, чем у S5 GT.

Интересно отметить, что в прайс-листе на 2024 год фигурирует только эта версия Omoda S5 GT, в то время как более оснащенные варианты доступны только среди моделей 2023 года. В последние дни стало известно, что другая модель для российского рынка - кроссовер Citroen C5 Aircross, значительно снизила свою цену, она уменьшилась на 400 000 рублей. Автомобиль собирается с крупноузловым методом на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.