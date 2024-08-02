Со словам источников, из-за динамических действий со стороны ВС РФ, Генштабу ВСУ приходится в спешке перераспределять имеющиеся резервы на самые опасные участки

Согласно полученной информации, российские вооруженные силы начали активные наступательные операции на новом участке в Харьковской области. По крайней мере, такие данные распространяют украинские источники. В частности, украинские средства массовой информации ссылаются на слова бойца из бывшего полка "Азов", запрещенной на территории России террористической организации, ныне командира 1 штурмового батальона 3 ОШБр Владимира Фокина, который утверждает о значительном продвижении российских войск в направлении Изюма.

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По его словам, российские силы демонстрируют существенные успехи, продвигаясь вглубь позиций Вооруженных сил Украины с области Макеевки Луганской Народной Республики. В результате, как отметил Фокин, часть ресурсов и подразделений украинской армии перераспределяется на участки, где российская армия добивается успехов.

Стоит напомнить, что до сентября 2022 года город Изюм и близлежащие населенные пункты находились под контролем Вооруженных сил России. Затем, в ходе перегруппировки, российские войска покинули территорию Харьковской области. Тем не менее, в мае этого года российская армия вновь вернулись в этот регион, но с северной стороны. Это наступление оказалось одним из самых быстрых за все время Специальной Военной Операции, если не считать её старт.

Сейчас, похоже, командование России решило возобновить атакующие действия на направлении Изюма с территории Луганской Народной Республики. Напомним, что операции в Харьковской области направлены на формирование защитной зоны, которая позволит прекратить обстрелы Белгородской области, осуществляемые ВСУ.