Накануне празднования Дня ВДВ, подразделения получили БМП-3 и БМД-4М

Новая партия бронемашин, включая БМП-3 и БМД-4М, была передана в Вооруженные силы России, её отгрузка осуществлена Курганмашзаводом. Об этом стало известно из сообщения холдинга «Высокоточные комплексы» в их Telegram-канале.

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Боевые машины десанта БМД-4М поступили в подразделения в преддверии праздника Дня Воздушно-десантных войск, наряду с поставкой новых БМП-3. Вся техника была отправлена заказчику в рамках государственного оборонного заказа с использованием железнодорожного транспорта, однако, детали поставки не были раскрыты. По информации, Курганмашзавод ежемесячно осуществляет передачу техники военным, что подчеркивает его вклад в обеспечение армии новейшими образцами вооружения.

"Накануне Дня Воздушно-десантных войск Курганмашзавод передал Министерству обороны Российской Федерации новую партию боевых машин десанта БМД-4М. Кроме того, в войска поступила очередная партия боевых машин пехоты БМП-3", - говорится в официальных источниках.

Уточняется, что БМД-4М и БМП-3 поставляются вместе с комплектами дополнительной защиты, которые наращиваются на месте. Это решение позволяет быстро перемещать технику на стандартных грузовых платформах. Все БМП-3 также оборудованы маскировочными комплексами «Накидка», которые делают машины менее заметными для инфракрасных приборов. Данный подход основан на опыте, накопленном в ходе применения БМП в зоне специальной военной операции.

Боевая машина пехоты БМП-3 занимает важное место как "легкая" бронетехника в Специальной Военной Операции и зарекомендовала себя как эффективное средство в боевых действиях.