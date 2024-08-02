Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Курганмашзавод передал в Вооруженные силы новую партию бронированной техники
Накануне празднования Дня ВДВ, подразделения получили БМП-3 и БМД-4М

  Новая партия бронемашин, включая БМП-3 и БМД-4М, была передана в Вооруженные силы России, её отгрузка осуществлена Курганмашзаводом. Об этом стало известно из сообщения холдинга «Высокоточные комплексы» в их Telegram-канале.

реклама

  Боевые машины десанта БМД-4М поступили в подразделения в преддверии праздника Дня Воздушно-десантных войск, наряду с поставкой новых БМП-3. Вся техника была отправлена заказчику в рамках государственного оборонного заказа с использованием железнодорожного транспорта, однако, детали поставки не были раскрыты. По информации, Курганмашзавод ежемесячно осуществляет передачу техники военным, что подчеркивает его вклад в обеспечение армии новейшими образцами вооружения.

  "Накануне Дня Воздушно-десантных войск Курганмашзавод передал Министерству обороны Российской Федерации новую партию боевых машин десанта БМД-4М. Кроме того, в войска поступила очередная партия боевых машин пехоты БМП-3", - говорится в официальных источниках.

  Уточняется, что БМД-4М и БМП-3 поставляются вместе с комплектами дополнительной защиты, которые наращиваются на месте. Это решение позволяет быстро перемещать технику на стандартных грузовых платформах. Все БМП-3 также оборудованы маскировочными комплексами «Накидка», которые делают машины менее заметными для инфракрасных приборов. Данный подход основан на опыте, накопленном в ходе применения БМП в зоне специальной военной операции.

  Боевая машина пехоты БМП-3 занимает важное место как "легкая" бронетехника в Специальной Военной Операции и зарекомендовала себя как эффективное средство в боевых действиях.

#сво #техника #армия #оружие #бмп-3 #бмд-4м
+
Написать комментарий (0)
Ростех поставил в войска новую партию БМД-4М и БМП-3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские войска вышли к дороге Угледар-Марьинка по которой шло снабжение ВСУ
+
Опубликован ТОП-10 самых популярных смартфонов в мире — в него вошли Apple, Samsung и Xiaomi
1
США освободят некоторые компании из Японии, Нидерландов и Южной Кореи от соблюдения новых санкций
3
В России продолжается строительство Тихоокеанской железной дороги - запуск намечен на 2025 год
5
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
52
В России установлен рекорд по вместимости «Буханки» - в микроавтобусе УАЗ поместились 48 человек
4
ВС РФ получили робота "Варан", способного вести разведку, перемещать грузы или поддерживать штурмы
+
Провайдеры объяснили, почему в России плохо работает YouTube
27
Defense Post: Индия в скором времени получит от России самые дальнобойные в мире зенитные ракеты
+
Samsung Galaxy S24 FE показывает лучшую производительность, чем Galaxy S24 и S24+ на том же чипсете
+
Российский ракетный двигатель РД-180 в последний раз доставил в космос груз Пентагона
10
Tensor G4 будет использовать меньше ядер, чем Tensor G3
+
TWZ: Новый российский БПЛА "Гербера" способен подключаться к сети 4G на Украине
+
Российские производители радиоэлектроники просят Минпромторг поскорее запретить госкомпаниям покупать импортную технику
18
Западные эксперты: в случае конфликта с Пекином запасов боеприпасов США хватит менее чем на месяц
1
Российская компания Encore Energy внедрила беспилотники на своём заводе в Дубне
2
В Китае готовится к выходу собственный процессор для искусственного интеллекта Cixin P1
1
Украинский военный аэродром в Миргороде снова подвергся российскому ракетному удару
+
В Пермском крае компания «Пилигрим» наладила серийное производство автодомов под брендом U-Camp
+
В Ленинградской области состоялся перезапуск простаивавшего из-за санкций деревообрабатывающего предприятия
2

Популярные статьи

МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
25
Куда исчезли Х-95, «Острота» и «Гремлин» - новейшие гиперзвуковые ракеты РФ
6
Обходим защиту Denuvo в пару кликов и запускаем последнюю версию Fifa
11
"Тихое место: День первый", "Дэдпул и Россомаха" - краткий обзор новых фильмов
6
Краткий обзор накопителя Digma SATA-III 256GB (DGSR2256GS93T)
1
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – какая видеокарта быстрее и выгоднее по цене на вторичном рынке
13
Что делать, если Windows не запускается
15
Что известно о новой гиперзвуковой ракете РФ Х-95: облик и боевые возможности
4
Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля
8
Новый закон США заставит американские компании "начать подготовку" к битве за Тайвань
5

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
13:56
Сначала не верят в существование какого-то оружия, а потом громко и истерично хрюкают "а нас за щоооо?!" на разных языках.
Что известно о новой гиперзвуковой ракете РФ Х-95: облик и боевые возможности
RandomXP
13:55
А примерные цены не известны?
Раскрыты размеры кристалла AMD Strix Halo и конфигурации TDP
Артём Николаев
13:55
4к смотрится с 1-1,5 диагоналей. 32" c 80 см - вполне. 4к планшеты - мастхэв, а вот телики - не факт, если до них 3-4м, а размер не 80". И да, онанизм уже не нужен, 4k моник можно купить за 200$. Но п...
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
Михаил Авраменко
13:49
Жабогадюкинг во всей красе.
Венгрия и Словакия останутся без нефти из РФ, поскольку Еврокомиссия встала на сторону Киева
Ник Хобо
13:41
Как они с гарантией опрокидывают, могут с таким же успехом сделать не 5 лет, а пожизненно.
BI: Европа продолжает покупать российский газ, потому что США решили заработать на торговле с Азией
Nvidia&Intel Hater
13:36
это их национальная забава
Венгрия и Словакия останутся без нефти из РФ, поскольку Еврокомиссия встала на сторону Киева
Артём Николаев
13:35
Тут нюансик есть, правило нормального распределения. Беднейшие 50% не интересны, т.к. они не формируют рынок, гоняя в КС и Доту. Средний чек с таких как с козла молока. Можно считать,что это просто бо...
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
Сергей Козлов
13:34
Ну, тогда придётся пол-страны в тюрьму превратить. С другой стороны - все при деле будут
Российские производители радиоэлектроники просят Минпромторг поскорее запретить госкомпаниям покупать импортную технику
Рустам Жигангареев
13:30
Бесхвостка будет, на В-2 spirit похож будет. Модель небольшого самолета заметили несколько лет назад, рядом с моделью СУ-57 на заднем плане когда брали интервью в институте аэродинамики. Т.е. это долж...
МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
plusultra
13:27
Скоро ИИ блокировки будет обходить... и ютуб заработает
Браузер Chrome получает функции искусственного интеллекта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем