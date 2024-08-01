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Zelikman
Инсайдеры: Киев планирует провести масштабное контрнаступление перед началом переговоров с Москвой
По имеющимся данным, главной целью для украинских войск может стать захват Запорожской АЭС

  Как сообщают источники из Офиса Президента и Генерального Штаба Украины, Киев лишь делает вид, что готовится к началу мирных переговоров с российской стороной для урегулирования конфликта, на самом же деле Зеленский хочет отправить свою армию в очередное контрнаступление осенью текущего года.

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  Со слов инсайдера из военного ведомства Украины, именно для этого сейчас руководство Вооруженных сил Украины концентрирует больше резервов в тылу, стараясь отправлять на передовую лишь жизненно необходимое количество ресурсов, включая живую силу и технику.

  Также именно для этого именно сейчас начали поступать американские истребители F-16. По словам информатора, Зеленский планирует разместить украинские самолёты на территории Молдавии, чтобы они сразу же не стали целями для Воздушно-Космических сил России на аэродромах Украины, а местные взлетные полосы будут служить лишь промежуточными пунктами, где самолёты будут останавливаться для пополнения боекомплекта и дозаправки.

  Киев планирует провести сперва масштабную попытку, взять под контроль как можно больше территорий, в частности сообщается о готовящейся операции вокруг Запорожской атомной электростанции и наступления к Белгородской области, а уже после этого начать диалог о возможном мире. Хотя так же, дальнейшие шаги будут зависеть от положения на поле боя.

  

#сво #всу #армия #оружие #контрнаступление #инсайдеры
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