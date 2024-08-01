По имеющимся данным, это число составляет 17% от всего штата компании

Студия Bungie, разработчик Destiny 2, снова сталкивается с волной сокращений сотрудников, объявив об увольнении 220 работников. Это решение стало следствием предыдущего сокращения почти 100 человек, которое произошло в октябре прошлого года.

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Запись об увольнениях была опубликована на официальном сайте Bungie 31 июля, где сообщается, что сокращения затронут около 17% всего штата компании. Генеральный директор Bungie, Пит Парсонс, в своем обращении к сотрудникам и сообществу объяснил, что такие меры вызваны увеличением затрат, замедлением экономического роста и резким падением в игровой индустрии.

Кроме сокращений, Парсонс отметил, что около 155 сотрудников компании будут переведены в Sony Interactive Entertainment. Этот процесс намечен на ближайшие кварталы. По утверждению Парсонса, перевод работников в команды PlayStation помог уменьшить количество тех, кто оказался под угрозой увольнения. Парсонс также подчеркивает, что увольнения затрагивают все уровни внутри компании, включая значительное число руководителей Bungie. За последние два года эта практика становится все более обычной в отрасли. Владелец Bungie, компания PlayStation, уволил 900 работников по всем студиям еще в феврале.

Генеральный директор Bungie признает, что предпринятые ранее меры оказались недостаточными для предотвращения сокращений. Финансовые трудности, с которыми сталкивается Bungie в последние годы, уже известны игрокам Destiny 2. Менее успешные результаты последнего дополнения Lightfall заставили фанатов задуматься о будущем одной из самых популярных игровых компаний. После выхода расширения Final Shape в этом году ситуация значительно улучшилась. Этот релиз получил положительные отзывы критиков и был тепло принят аудиторией. Однако, его успеха не хватило для сохранения всего штата сотрудников.