Связано это с ростом цен на ремонт автомобилей и с увеличением общего количества транспортных средств старше 10 лет, которые всё чаще требуется обслуживать

По результатам первого полугодия 2024 года средний россиянин тратил на обслуживание и ремонт своего автомобиля 9,6 тысячи рублей. Как сообщает агентство «Известия», ссылаясь на анализ сети автосервисов Fit Service, эта сумма на 31,4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, наибольшие затраты на ремонт наблюдаются у автомобилей возрастом от 10 до 14 лет.

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В зависимости от возраста транспортных средств, рост средней стоимости ремонта варьировался от 26% до 35%. Для машин в возрасте от 10 до 14 лет средний счет достигал 10,7 тысячи рублей. Также стоит отметить, что данный сегмент автомобилей составляет наибольшую часть среди всех, подлежащих ремонту - около 36%. На автомобили старше 14 лет приходится еще 35%, у которых наблюдается самый заметный рост цен на обслуживание, со средней стоимостью в 9,5 тысяч рублей.

Эксперты автосервисов подчеркивают, что владельцы автомобилей в возрасте от 6 до 14 лет чаще всего инвестируют средства в сохранение их состояния. В таких случаях машины зачастую требуют не только технического обслуживания, но и серьезного ремонта с заменой деталей. Российские автовладельцы стали более внимательными к состоянию своих автомобилей и готовы тратить деньги на дорогостоящие услуги.

Ранее сообщалось, что за последний год количество ремонтных работ, стоимость которых превышает 20 тысяч рублей, увеличилось на 30%. Теперь россияне чаще выбирают ремонт существующих автомобилей, вместо покупки новых. Данная тенденция приводит к увеличению среднего возраста автопарка, и сейчас 71% автомобилей старше 10 лет.