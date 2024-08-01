Сообщается, что основные силы ВСУ уже покинули данный район, но продолжается зачистка территории от отставших групп

Российские вооружённые силы не прекращают своё наступление в районе Покровска. Как ранее уже было отмечено, подразделения ежедневно освобождают всё больше территориальных участков и населённых пунктов в ходе Специальной Военной Операции. Темп операций остаётся высоким, учитывая специфику текущих мероприятий. После взятия под контроль ключевого транспортного узла – посёлка Прогресс, наступление осуществляется по различным направлениям. Одним из таких районов является автомобильная дорога Покровск-Константиновка.

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Поступили новости о том, что российская армия овладела ещё одним населённым пунктом - Тимофеевкой. В северной части поселения, а точнее в прилегающем лесном массиве, не прекращается операция по его очистке, после того как основные силы украинских вооруженных сил отступили к Елизаветовке и так называемой Малиновской развязке с потерями.





"Наступление на Тимофеевку велось с двух направлений – от ранее освобождённых посёлков Лозоватское и Лисичное", - сообщают военные корреспонденты

Теперь у войск России открывается возможность дальнейшего продвижения как к югу от реки Казённый Торец, в сторону Спиридоновки и Новоторецкого, так и на север в направлении автодороги Н-32 Покровск-Константиновка.