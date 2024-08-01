Сообщается, что данные чипы существенно превосходят всех своих конкурентов и отличаются более компактными размерами

Компания Micron первой в своей области представила девятое поколение TLC NAND на твердотельных накопителях, начав с новой высокоскоростной модели 2650. В условиях роста потребностей в искусственном интеллекте использование высокопроизводительной памяти становится особенно важным.

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NAND G9 от Micron демонстрирует значительный прогресс: производитель акцентирует внимание на увеличенной плотности хранения, оптимизированном расходе энергии и заметном увеличении скорости передачи данных. Эта технология обеспечивает скорость передачи 3,6 ГБ/сек и, по утверждению Micron, является самой быстрой TLC NAND на рынке. Также компания подчеркивает, что данное решение в 1,5 раза быстрее любых других NAND, доступных в твердотельных накопителях.

Кроме того, пропускная способность записи G9 на уровне выше, чем у аналогичных чипов, в то время как чтение увеличилось на 88%. Эта высокая пропускная способность позволит G9 справляться с требовательными объемными задачами, такими как работа с искусственным интеллектом и машинным обучением. Новый NAND также отличается компактными размерами 11,5 x 13,5 мм, занимая на 28% меньше пространства по сравнению с конкурентами.

Для иллюстрации возможностей G9 NAND компания Micron представила новый твердотельный накопитель 2650 NVMe, который основан на этой технологии и обещает существенное увеличение производительности устройств для пользователей. Это устройство стало первым продуктом фирмы, использующим 276-слойный 3D NAND. Твердотельный накопитель предлагается в формате M.2 с размерами 2230, 2242 и 2280, а его емкость варьируется от 256 ГБ до 1 ТБ.

В ходе тестирования накопитель получил 3861 балл в PCMark 10, что на 38% превышает показатели конкурентов. Этот синтетический тест оценивает производительность настольного компьютера в различных условиях работы.

Сумит Садана, коммерческий директор Micron, заявил, что G9 представляет собой третье поколение, устанавливающее новые стандарты в области NAND. Он заверил, что новая технология обеспечит "очевидные преимущества в производительности" и станет основой для новых систем хранения данных на всех рынках.