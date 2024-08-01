Данный автомобиль был впервые представлен порядка 40 лет назад в Турине

Компания Honda впервые за полвека примет участие в Конкурсе элегантности, который состоится в середине августа в Пеббл-Бич, США. Для этого события бренд совместно с Pininfarina восстановил концепт-кар HP-X, впервые продемонстрированный в Турине в 1984 году. Хотя этот концепт, оказавший значительное влияние на создание первой Honda NSX, был показан 40 лет назад, Honda называет его показ в Америке премьерой.

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Дизайн Honda HP-X выполнен в известном "клиновидном" стиле, над которым работали дизайнеры Pininfarina. Вместо обычных дверей у спорткара установлен откидной плексигласовый колпак. Этот автомобиль не только для выставок: в процессе разработки инженеры изучали различные подходы к улучшению аэродинамических характеристик, включая "граунд-эффект" и ручной воздушный тормоз, а также новые технологии для охлаждения двигателя. Кроме того, на HP-X проводились эксперименты с легкими материалами, такими как кевлар и углеволокно.

Спорткар оборудован двухлитровым 24-клапанным двигателем V6, установленным за салоном и основанным на гоночной модели Honda F2. Концепция также выделялась современными технологиями для водителей, включая систему телеметрии в реальном времени и функцию предупреждения о дорожных условиях, для чего прототип был оснащён сонаром. Модель была восстановлена с целью максимально сохранить её оригинальный вид. На Конкурсе элегантности Honda, разработанном 40 лет назад, она будет бороться за первое место в специальной категории клиновидных концептов и прототипов.