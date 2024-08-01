Сообщается о взрывах в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях

Российские Вооружённые силы в очередной раз поразили тыловые районы украинских формирований, нанеся удары дальнобойными средствами. Ночью с 31 июля на 1 августа в течение нескольких часов были атакованы объекты в Киевской области.

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По имеющимся данным, удары пришлись на районы городов Белая Церковь и Бровары. Согласно последней информации, основными целями атак стали склады с оружием и военной техникой, которые, в том числе, были поставлены из стран Североатлантического Альянса. Эти действия стали продолжением стратегии наносить удары по важным военным объектам ВСУ, являющимся частью системы обеспечения украинских подразделений на передовой.

Привлекает внимание тот факт, что уже вторую ночь подряд под Киевом фиксируются удары. Накануне представитель Главного управления разведки Украины в эфире всеукраинского телемарафона выразил беспокойство по поводу того, что многочисленные дроны-обманки, используемые российскими вооружёнными силами, вызывают путаницу в работе системы противовоздушной обороны Украины.

Кроме Киевской области, атаки также затронули и другие регионы, находящиеся под контролем украинских формирований. Удары были зафиксированы в Чернигове, а также в Сумской и Николаевской областях. Цели также поражались в Полтавской области, где российская армия вновь нацелилась на военные аэродромы украинских сил. В то же время сообщается, что администрация Зеленского получила первую партию истребителей F-16, предположительно, из Нидерландов.