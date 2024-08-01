Сообщается, что ВСУ могут начать их эксплуатацию уже к концу лета.

Американское новостное издание Bloomberg информирует о том, что первые несколько самолётов F-16 уже доставлены на территорию Украины. При этом агентство не указывает конкретные источники этой информации. Также отмечается, что пока отсутствуют четкие данные о том, готовы ли украинские пилоты, тренированные за границей, к управлению истребителями американского производства. Bloomberg напоминает, что Украине было обещано поставлять первые самолеты F-16 до конца июля, и это обязательство было выполнено.

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На фоне событий, аналитики обсуждают удары по военным аэродромам ВСУ и району Борисполя, где международный аэропорт был преобразован администрацией Зеленского в военный объект. Ночью, как сообщали источники, в этом районе произошли мощные взрывы. Это вызвало предположения, что российские ракеты поразили арсенал, поставленный НАТО. Встал вопрос, возможно ли, что среди уничтоженной техники под Киевом находились натовские истребители, полученные из Дании и Нидерландов?

Ранее страны Североатлантического Альянса заявили о намерении передать Вооруженным силам Украины 10 истребителей F-16. На данный момент нет точной информации о числе украинских лётчиков, подготовленных для управления этими самолётами. По последним данным, администрация Байдена отказывается признавать передачу своих истребителей Украине, однако, в Белом доме уверены, что Киев применит F-16 уже к концу лета.