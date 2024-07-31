Италия планирует начать выпуск танков KF51 Panther и боевых машин пехоты KF41 Lynx

Итальянская фирма Leonardo в сотрудничестве с немецкой компанией Rheinmetall заявила о формировании общего предприятия для выпуска танков KF51 и БМП KF41, предназначенных для итальянской армии. Информацию об этом предоставило издание Army Recognition. Уточняется, что поставки данной военной техники в подразделения планируются в ближайшие 3 года. По имеющейся информации, главной базой нового предприятия станет сама Италия, а старт производства запланирован на осень текущего года.

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Военные аналитики отмечают, что Италия на протяжении нескольких лет активно работает над обновлением своего парка бронетехники. Прежде шел разговор о выпуске танков Leopard 2A8 с группой KNDS, но достигнуть договорённостей не удалось. Создание совместного завода Leonardo и Rheinmetall рассматривается как альтернатива этому проекту. В предстоящих планах Рима стоит задача модернизации армейского арсенала новейшей бронетехникой. В рамках данного проекта Италия намерена приобрести партию БМП Lynx. Эти БМП должны заменить устаревшие бронемашины Dardo, находящиеся на вооружении.

Что касается тяжелой техники, итальянские военные выбрали KF51 Panther - новейший основной боевой танк от Rheinmetall, который презентуется как танк будущего. Он оснащён 130-мм основным орудием, обеспечивающим высокую огневую мощь, а также, по утверждению разработчиков, имеет улучшенную мобильность. Тем не менее, опыт использования немецкой техники в ходе Спецоперации на Украине показал, что Rheinmetall не всегда оправдывает свои обещания.

"Совместное предприятие начнет функционировать в сентябре, а контракты с итальянским Минобороны прогнозируется подписать к концу года. Первые поставки машин Lynx ожидаются в течение 2–3 лет, затем последуют танки Panther через 3 года. Ожидается, что 40% сборки будет производиться в Германии и 60% — в Италии" - сообщил гендиректор Leonardo Роберто Чинголани.

Также представляется БМП KF41 Lynx, продвигаемая как БМП будущего. Инженеры концерна утверждают, что универсальная конструкция с 35-мм автоматической пушкой может дополняться противотанковыми управляемыми ракетами. Машина выделяется современными системами наведения, улучшенными ситуационными датчиками и высокой мобильностью, что делает её универсальной для различных операций.