Согласно полученным данным, автомобиль будет обладать богатым набором функций, и часть из них можно будет контролировать через мобильное приложение





Компания «Кама», создатель российского электромобиля Атом, представила детальные изображения интерьера автомобиля. В серийной версии сохранится кузов без центральной стойки и дисплей, расположенный на руле. Двери будут открываться с помощью кнопок, а пассажиры смогут управлять функциями автомобиля через специальное мобильное приложение.

реклама

Электромобиль Атом использует уникальное и довольно затратное решение с отсутствующей центральной стойкой кузова. В сочетании с плоским полом и продуманной компоновкой, пространство для задних пассажиров аналогично автомобилям классов С и D. В дизайне и эргономике акцент сделан на минимализм.





Вся необходимая информация для водителя отображается на проекционном дисплее. Сенсорный экран на руле предназначен для настройки различных систем и управления ими. Пассажиры могут контролировать обогрев, климат-контроль и другие функции, скачав мобильное приложение Атом на свой смартфон.

Электромобиль оборудован полным набором обогревов: сидений, руля и лобового стекла. Двери открываются не традиционными ручками, а нажатием кнопки. В зеркало заднего вида встроены дисплей камеры заднего обзора и видеорегистратор. Салон автомобиля будет представлен в двух цветовых вариантах: тёмном и светлом. Потолок останется выполнен в черном цвете. Фоновая подсветка будет работать в синхронизации с различными системами помощи водителю. В обоих рядах сидений предусмотрены подстаканники и порты для зарядки USB-C, что позволяет удобно подключать устройства.





Кроме того, модель Атом будет оснащена отдельной камерой, размещенной в левой передней стойке кузова. Эта камера будет использоваться для идентификации водителя перед началом поездки и контроля его состояния во время движения. За пассивную безопасность в автомобиле отвечают 6 подушек безопасности.