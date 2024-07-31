Сообщается об ударах по Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Киевской областям

Российские военные нанесли ряд атак на цели, связанные с украинской армией, за пределами линии боевого соприкосновения. В частности, появились сообщения о взрывах в Днепропетровской области. В очередной раз удар пришёлся на Павлоград, который является важным маршрутом для военных грузов между Днепропетровском и Покровском.

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Согласно украинским источникам, для этих ударов применялись как беспилотные летательные аппараты, так и пилотируемая авиация, включая стратегические бомбардировщики.

В Киевской области ночью были слышны громкие взрывы. По имеющимся сведениям, под удар попали места, где накапливаются дроны ВСУ и их комплектующие, а также предприятия, занимающиеся ремонтом военной техники. Местные жители сообщают о взрывах в районе Борисполя, где находится крупнейший аэропорт Украины, который был преобразован администрацией Зеленского в военный аэродром и узел для транспортировки военных грузов. Беспилотные летательные аппараты, известные как «Герань-2», атаковали объекты Вооружённых сил Украины в Броварах, расположенных в Киевской области.

Ночью с 30 на 31 июля удары также пришлись на объекты в Полтавской области, и были зафиксированы взрывы в окрестностях военного аэродрома. Дополнительно удары производились по целям в Житомирской и Харьковской областях. Сообщалось о прилётах по местам размещения украинской военной техники в Чугуеве, а также по живой силе в Волчанске и севернее Купянска.