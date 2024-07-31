Таким образом в компании рассчитывают сократить расходы и направить сэкономленные финансы в новые проекты.

Компания Intel намерена сократить несколько тысяч рабочих мест с целью уменьшения расходов и финансирования амбициозного проекта по восстановлению после снижения прибыли и утраты рыночной доли. По информации источников, близких к планам компании, объявление о сокращениях может состояться уже в ближайшие дни. На данный момент в Intel работает около 110 тысяч сотрудников, не включая работников выделенных подразделений.

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Генеральный директор Пэт Гелсингер активно инвестирует в исследования и разработки, направленные на усовершенствование технологий Intel и восстановление её утраченной репутации в отрасли полупроводников. Ранее компания имела лидирующие позиции, однако, под руководством предшественников Гелсингера её конкурентоспособность ослабла, в то время как такие компании, как Advanced Micro Devices Inc., начали наращивать свои рыночные доли.

Другие компании в сфере производства чипов, возглавляемые Nvidia, активно развивают прибыльные полупроводниковые технологии, которые необходимы для решения сложных задач искусственного интеллекта. При этом Intel испытывает колебания в спросе на свои чипы для ноутбуков и настольных ПК, что составляет основную часть её бизнеса.

Хорошо осознавая необходимость улучшения технологий, Гелсингер запустил амбициозный план по строительству заводов, которые будут производить полупроводники для других фирм. В 2023 году Intel снизила численность своего персонала приблизительно на 5%, что привело к уменьшению численности до 125 тысяч сотрудников к концу года. В результате указанных сокращений и других оптимизаций, компания надеется сэкономить до 10 миллиардов долларов к 2025 году.