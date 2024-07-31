Сообщения из Республики Мали указывают на то, что ликование со стороны радикальных военных формирований оказалось кратковременным.
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Стоит напомнить, что несколько дней назад данная группировка атаковала силы армии Мали и подразделений Частной Военной Компании «Вагнер». Украинские СМИ активно распространяли информацию об этом, заявляя о связях с радикальными военными формированиями и участии сотрудников Главного управления разведки Украины в этой операции.
Однако, всего считанные часы назад малийская армия опубликовала информацию о том, что с применением БПЛА было осуществлено отслеживание перемещений данных представителей группировки, после чего информация о их местоположении была передана в командный пункт. Затем последовал приказ о ликвидации членов вооруженной группы.
Поступают сведения о том, что армия Мали с поддержкой авиации атаковала расположение радикальных военных формирований и иностранных добровольцев. В результате этих операций, свыше 40 бойцов было ликвидировано, а около 70 получили ранения. Лагерь, который был уничтожен в ходе ударов, находился всего в нескольких километрах от границы с Алжиром.
Позже, с целью нанести ещё больший урон, авианалет был произведен на этот же лагерь повторно, когда группировка пыталась эвакуировать раненых через границу. Возможно, среди этих сил находились и представители украинской стороны.