Однако, в компании пока не раскрыли стоимость обновленных автомобилей

Российское представительство марки Haval раскрыло ключевые характеристики нового поколения кроссовера F7, который планируется запустить в продажу до конца лета. Автомобиль сохранит прежние моторы, но они станут чуть менее тяговитыми. Кроме того, F7 получит обновленный дизайн и современные медиа-технологии, включая цифровые сервисы от Яндекса.

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Кроссовер продолжит комплектоваться 1,5-литровым турбомотором для переднеприводной модели и 2,0-литровым мотором для версии с полным приводом. Тяговые характеристики первого агрегата уменьшатся с 280 до 230 Нм при прежней мощности в 150 лошадиных сил. Вторая версия станет более мощной - 192 лошадки, но потеряет 20 Нм, сейчас 190 лошадей и 340 Нм. Оба мотора будут работать в паре с семиступенчатым «роботом». Несмотря на снижение некоторых параметров, F7 должен стать более динамичным и экономичным благодаря уменьшению веса.

Кроссовер будет доступен в трех комплектациях: Elite, Premium и Tech Plus, в настоящее время также предлагается стандартная Comfort. В стандартное оборудование F7 войдут LED-фары, сиденья с вентиляцией и электрическими регулировками, электропривод задней двери и панорамная крыша.

С обновлением поколений Haval F7 станет значительно более технологичным. Новая модель будет оснащена медиасистемой с крупным 14,6-дюймовым центральным экраном, на который будут интегрированы сервисы от Яндекса, среди которых названы Навигатор и Музыка.

Также планируется расширение возможностей голосового управления. Haval F7 унаследует цифровую панель приборов размером 12,3 дюйма, но пока неясно, войдет ли она в стандартные комплектации. Текущие версии внедорожника предлагают дисплеи на 3,5 и 7 дюймов.

Стоимость актуального Haval F7 начинается от 2449000 рублей за автомобили 2024 года. Цену на обновленный кроссовер анонсируют позже. С момента выхода модели на российском рынке число проданных кроссоверов F7 и F7x составило 94 558 единиц, что делает эту линейку второй по популярности у Haval в России после Jolion.