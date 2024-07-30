По сути данный пункт был взят подразделениями ВС РФ ранее, но окончательная зачистка от остатков ВСУ состоялась лишь в последние дни

Войска группы «Центр» продолжают демонстрировать успехи, освобождая новые территории. Сегодня Министерство обороны России в своем свежем отчете сообщило об освобождении села Ленинское в Донецкой Народной Республике, которое киевские власти переименовали в Пивденное. Это событие произошло на Торецком участке линии соприкосновения, а само село находится в пригороде Торецка. Хотя освобождение Ленинского состоялось значительно раньше, впервые информация о входе российских войск в это населенный пункт появилась ещё в конце минувшего месяца, завершая полную зачистку значительно позже.

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"Группировка сил «Центр», благодаря своим активным действиям, смогла вернуть под контроль населенный пункт Ленинское, что способствовало улучшению тактических позиций", - говорится в сообщении.





По другим направлениям существенных изменений не произошло. «Северная» группировка продолжает удерживать свои позиции в Харьковской области, где происходят встречные бои, и ни одна из сторон не имеет явного преимущества. Вопрос об увеличении буферной зоны в настоящее время не рассматривается. На Купянском направлении силы группировки «Запад» расширили контрольные зоны в западном и северном направлениях около Песчаного. «Южная» группировка не прекращает достигать успехов в районе Часов Яра и на Северском направлении.

Штурмовые подразделения группировки «Центр», помимо наступления в районе Торецка, активны и на Покровском направлении, где им удалось продвинуться и занять новые населенные пункты. На Южно-Донецком направлении, где действуют силы «Востока», также отмечены успехи в Константиновке, российские силы закрепляются на юго-восточной и восточной окраинах села. На Запорожском участке войска группировки «Днепр» активно обстреливают позиции украинских формирований в районе Гуляйполя и Малой Токмачки.