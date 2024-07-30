Соглас имеющимся данным, компания использовала чипы Google - TPUv4 и TPUv5

Компания Apple объявила, что в разработке новых функций Apple Intelligence не использовались аппаратные ускорители Nvidia. Согласно официальному исследовательскому документу Apple, для обработки данных обучения, необходимых для языковых моделей Apple Intelligence Foundation, использовались чипы Google TPU.

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Чипы Google TPUv4 и TPUv5 сыграли ключевую роль в создании моделей Apple Foundation Models (AFM). Эти модели, такие как AFM-server и AFM-on-device, были созданы для реализации онлайн и офлайн-услуг Apple Intelligence, о которых было сообщено на WWDC 2024 в июне.

AFM-сервер представляет собой самый крупный LLM от Apple и функционирует исключительно в онлайне. Как указано в недавно опубликованном исследовательском отчете, AFM-сервер был обучен с использованием 8192 чипов TPUv4, организованных в 8 комплектов по 1024 чипа, соединенных через сеть центра обработки данных. Компания Apple заявила, что для создания своей модели AFM использовались данные, собранные с помощью веб-сканера Applebot, а также различные лицензированные наборы данных высокого качества. Кроме того, в процесс обучения включались специально отобранный код, математические алгоритмы и общедоступные наборы данных.

Хотя версия ARM, используемая на устройствах, имеет значительно меньше параметров, Apple полагает, что их метод дистилляции знаний позволил добиться высокой производительности и эффективности у этой сокращенной модели. В докладе упоминается, что AFM на устройствах состоит из 3 миллиардов параметров.

Интересно, что Apple опубликовала такой детализированный отчет, описывающий методы и технологии Apple Intelligence. Хотя компания давно не отличалась прозрачностью, сейчас она, похоже, стремится продемонстрировать свои достижения в области искусственного интеллекта, возможно, из-за отставания от конкурентов.