Компания намерена нарастить продажи за счёт снижения цены и выпуска большего количества моделей данной линейки

Концерн BYD запускает новый этап ценовой конкурентной борьбы в Китае. По информации CarNewsChina, внедорожник Leopard 5, который принадлежит суббренду FangChengBao, снизил свою цену с 289800 до 239800 юаней, что в переводе на рубли составляет с 3,44 до 2,84 миллиона. Издание считает, что это снижение связано с уменьшением объема продаж, и чтобы справиться с этой проблемой, FangChengBao также намерен расширить ассортимент моделей.

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Leopard 5, длиной 4,9 метра, оснащается гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового турбомотора и двух электродвигателей с общей мощностью 687 лошадей. Этот пятиместный внедорожник способен разгоняться до 100 километров в час за 4,8 секунды, а его максимальный запас хода составляет 1200 километров.

Издание сообщает, что, несмотря на успешный запуск Leopard 5 в прошлом году с около 25 тысячами проданных единиц, месячные продажи значительно снизились с 5 тысяч автомобилей в январе до 2 тысяч в апреле. Концерн BYD намерен упростить стратегию позиционирования суббренда FangChengBao, переместив его из премиального сегмента в более доступный. Это стало причиной снижения цен, благодаря которому Leopard 5 по стоимости теперь близок к популярным и топовым версиям Tank 300. Примечательно, что на этапе предварительных заказов, цена модели была выше на 400 юаней

В IV квартале этого года FangChengBao планирует запустить продажи своего флагмана Leopard 8 и компактного электрокроссовера Leopard 3. В дальнейшем суббренд будет выпускать новые модели каждый квартал, включая не только кроссоверы и внедорожники, но и седаны и спортивные автомобили.