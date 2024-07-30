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Zelikman
«Автостат» предоставил список самых импортируемых в Россию автомобилей из Китая
В тройку лидеров вошли Haval Jolion, Geely Coolray и Chery Tiggo 7 Pro Max

  Агентство «Автостат» провело исследование и выяснило, какие китайские автомобили наиболее востребованы в России. Лидирующую позицию занимают кроссоверы Haval Jolion, Geely Coolray и Chery Tiggo 7 Pro Max. В перечень десяти самых популярных автомобилей вошли также три модели, которые давно сняты с продаж.

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  По данным на 1 июля текущего года, Haval Jolion стал единственным представителем китайских автомобилей, который преодолел отметку в 100 тысяч регистраций - всего зарегистрировано 116,2 тысячи экземпляров. Данная модель занимает 6,2% от общего числа автомобилей из Китая.

  В число лидеров также входят Geely Coolray с 82,1 тысячами регистраций и долей 4,4%, а также Chery Tiggo 7 Pro Max с 67,3 тысячи и долей 3,6%. Интересно, что "дорестайлинговая" версия Tiggo 7 Pro учитывается отдельно и располагается на седьмой строчке списка с 54,6 тысячами автомобилей и долей 2,9%. Если объединить результаты обеих версий, то лидером станет именно она, с итоговой цифрой в 121,9 тысячи автомобилей.

  В топ-10 автомобилей входят три модели, которые долгое время не продавались. На четвёртом месте находится Chery Tiggo с количеством продаж в 56 тысяч единиц и долей 3%. Замыкает список Lifan X60 - 53,5 тысячи, с долей в 2,9% и Great Wall Hover H3 с показателями в 51,4 тысячи и 2,8% доли.

  В крупных городах доля автомобилей китайского производства всё еще невысока. Всего в стране зарегистрировано 1,86 миллиона автомобилей из Китая, что составляет 4% от общего числа легковых машин в России. За первое полугодие в Россию было импортировано легковых автомобилей из КНР на сумму 6,2 миллиарда долларов, что на 35,4% больше, чем в аналогичный период 2023 года. При этом результаты второго квартала оказались значительно выше.

#россия #китай #автомобили #авто #рынок #транспорт
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