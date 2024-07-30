Сообщается, что сигнал о ракетной атаке поступил примерно в 4 часа утра

На территории Курской области российская противовоздушная оборона успешно перехватили четыре украинские ракеты в ночное время. Это произошло над Курчатовским и Октябрьским районами. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ИО губернатора Алексей Смирнов. Однако данных о пострадавших или разрушениях он не предоставил.

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Чиновник выразил благодарность защитникам воздушного пространства за их труд. В своем обращении к жителям Курска исполняющий обязанности губернатора сообщил, как следует поступать, если они наткнутся на обломки уничтоженных ракет. Он призвал не прикасаться к подозрительным предметам и немедленно звонить по номеру 112, чтобы предупредить о находке.

Примерно в четыре часа утра в регионе была зафиксирована угроза ракетного удара, которую сняли спустя 39 минут. В Курской области подобные сигналы поступают время от времени. Например, накануне утром также прозвучало сообщение о ракетной угрозе, которое появилось примерно в то же время и было отменено через примерно 40 минут.

В ту ночь украинские военнослужащие использовали большое количество беспилотников – 39 аппаратов, которые российские силы ПВО смогли успешно перехватить и уничтожить. Стоит отметить, что ракетные обстрелы и атаки с помощью дронов со стороны Вооруженных сил Украины на приграничные территории России происходят регулярно. Большинство этих дронов и ракет уничтожаются российскими военными, не достигнув поставленных целей.

Кроме того, украинские формирования время от времени пытаются провести диверсии на различных военных и гражданских объектах России.