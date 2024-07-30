По мнению представителей компании, такой бизнес не имеет больших возможностей для развития

Китайская компания Nio, в отличие от некоторых других местных брендов, не намерена разрабатывать собственные роботизированные такси. Как сообщает Cnevpost, генеральный директор Уильям Ли охарактеризовал эту концепцию как малопривлекательную с точки зрения бизнеса и отметил, что Nio не собирается конкурировать с работой водителей.

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Ли подчеркнул, что любой город способен обслуживать лишь ограниченное количество такси, независимо от того, используются ли для этого человеческие водители или автоматизированные системы. Таким образом, такой бизнес не сможет развиваться в такой же степени, как, например, проекты в области программного обеспечения.

По словам руководителя, Nio сосредоточится на разработке технологий, которые непосредственно способствуют повышению безопасности на дорогах, в том числе включая системы интеллектуального управления транспортом.

На днях в Шанхае прошла конференция Nio IN Tech Day, на которой компания представила свои последние инновации. Среди них выделяется прототип нового высокопроизводительного чипа для бортовых электронных систем, собственная операционная система и второе поколение смартфона Nio Phone.

Некоторые ведущие китайские компании, такие как Hongqi, Xpeng и Baidu, занимаются разработкой технологий роботакси. Похожие проекты также разрабатываются в Европе. В начале октября ожидается презентация версии беспилотного транспортного средства от компании Tesla, предназначенного для перевозки пассажиров.