Данное решение должно будет помочь различным бизнесам быстрее освоить данную технологию

Корпорация Nvidia, ведущий производитель чипов в мире, анонсировала обновления своего программного обеспечения, направленные на упрощение внедрения генеративного искусственного интеллекта для различных предприятий.

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Компания представила новый продукт, известный как NIM, или Nvidia Output Microservices, который представляет собой набор программ для решения логистических задач, связанных с применением ИИ для конкретных целей. Генеративный искусственный интеллект, лежащий в основе таких технологий, как чат-боты и голосовое распознавание, требует координации множества аппаратных и программных компонентов, а также обработки информации. Поскольку многие бизнесы сталкиваются с нехваткой необходимых навыков, Nvidia предлагает свои услуги за определённую плату.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг продемонстрировал новые инициативы компании на конференции Siggraph в Денвере. Он присутствует на мероприятии, посвящённом графическим технологиям, и стремится привлечь внимание к своей технологии, чтобы внедрить ИИ в экономику на большем уровне.

Чипы компании Nvidia стали ключевыми компонентами для роста разработки новых систем, которые направлены на поддержку искусственного интеллекта. В состав продукта Nvidia AI Enterprise входят программное обеспечение и услуги, стоимость которых составляет 4500 долларов за графический процессор в год.

Компания Nvidia представила около ста микросервисов, которые находятся на предварительной стадии, и теперь запускает их окончательные версии. Например, сервисы Getty Images Holdings дают возможность улучшенной генерации изображений высокого разрешения с лучшим анализом текстовых подсказок. Трехмерный генератор изображений Edify от Shutterstock Inc. предлагает возможность реагировать на текст и изображения.