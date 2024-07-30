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Zelikman
Kia опубликовала фото своего обновленного седана K8
Сообщается, что автомобиль также получит улучшенную медиасистему и расширенный функционал


  Компания Kia представила первые фотографии обновлённого большого седана K8, который прошёл плановый рестайлинг. Эта модель, пришедшая на смену K7/Cadenza в 2021 году, теперь получила внешний вид, соответствующий современным дизайнерским трендам. Предполагается, что изменения в интерьере и моторной гамме будут менее заметны. Официальная премьера обновлённого седана запланирована на август.

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  У пятиметрового седана полностью изменена передняя часть: новый бампер c большим воздухозаборником, упрощённая решётка радиатора и капот с рельефными линиями. Светотехника претерпела значительные изменения: согласно последним дизайнерским решениям Kia, фары дневного света приобрели Y-образную форму, а основные фары, как и в предыдущих моделях, стали вертикальными и расположены по краям бампера. Также появилась линия диодов, соединяющая фары. 

  Для задней части автомобиля был разработан новый бампер, а также изменённые фары. Они имеют схожие черты с главными световыми устройствами, включая поперечную полоску. На данный момент нет фото интерьера и информации о двигательном ряде, но предполагается, что обновление внутреннего пространства сосредоточится на улучшении медиатехнологий и добавлении новых функций. В тизере упоминается звёздное небо, его образ использован в рекламном ролике. Возможно, Kia внедрит потолочную атмосферную подсветку, аналогичную той, что применяет Rolls-Royce, в модели K8.

  Что касается двигателей, скорее всего, существующие агрегаты останутся в линейке, но станут более экономными. В текущем Kia K8 используются двигатели различных объёмов и гибридные установки. Одним из следующих нововведений в топливной линейке должен стать обновлённый кроссовер Sportage, а для электрической версии компания разрабатывает седан EV4 с необычным дизайном кузова. Kia ранее зарегистрировала обозначение K7 в России: эта модель не производилась несколько лет, но, по одной из версий, это название вернётся для более доступного седана в линейке, чем K8.

#технологии #автомобили #рынок #транспорт #kia
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