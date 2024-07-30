По информации инсайдера, это заслуга более энергоэффективного процессора, а не аккумулятора большей ёмкости

Предполагается, что новый Samsung Galaxy S25 Ultra предложит улучшенную автономность по сравнению с предыдущей моделью. Однако, это преимущество в первую очередь связано с усовершенствованным чипсетом, а не с увеличением ёмкости аккумулятора в новом флагмане компании.

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Будет ли Samsung использовать Snapdragon 8 следующего поколения в S25 Ultra? Текущий Galaxy S24 Ultra работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, тогда как ожидается, что Galaxy S25 Ultra получит чип Snapdragon 8 Gen 4 нового поколения. На данный момент ни Samsung, ни Qualcomm не сделали официальных анонсов о новом высокопроизводительном процессоре.

Хотя новая модель Galaxy S25 Ultra может использовать тот же аккумулятор, что и предшественник, свежие утечки указывают на возможность улучшенной автономности устройства. Эти слухи, как утверждается, возникли на основе результатов внутренних испытаний процессора от Qualcomm.

"Судя по данным внутреннего тестирования 8G4, повышение эффективности процессора составляет однозначный процент, но улучшение графического процессора огромно, возможен пик D9300 при вдвое меньшей мощности. Если вас волнует производительность процессора, пожалуйста, пропустите это поколение и дождитесь 8G5", - сообщил инсайдер.

В заявлении в соцсетях упоминается, что были опубликованы данные внутреннего тестирования SoC Snapdragon 8 четвертого поколения. Чип создаётся компанией TSMC с применением 3-нм технологии второго поколения (N3E).

Согласно источникам, в результате внутреннего тестирования установлен, что TSMC значительно улучшила производительность графического процессора Snapdragon 8 Gen 4. Таким образом, пользователи могут рассчитывать на впечатляющие результаты от графического процессора Adreno 750.