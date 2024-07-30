Компания начнёт более плотное сотрудничество с Nvidia по данному направлению.

После нескольких неудач в разработке критически важных микросхем памяти для рынка искусственного интеллекта, компания Samsung Electronics Co. начинает успешно сокращать отставание от своего конкурента SK Hynix Inc.

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Samsung достигла значительных успехов, включая долгожданное одобрение от известной компании Nvidia Corp. на свою модель высокоскоростных чипов памяти HBM3, сообщают информированные источники. Ожидается, что одобрение для следующего поколения будет получено в течение двух-четырех месяцев, по словам тех же источников.

Эти успехи пришли после длительного периода неудач, в том числе ошибок в разработке, которые позволили меньшей компании SK Hynix выйти на передовые позиции в быстро развивающемся секторе. Для крупнейшего южнокорейского концерна это стало неожиданным и унизительным опытом. Исторически Samsung всегда занимала лидирующие позиции на рынке памяти благодаря своему масштабу и опыту. В борьбе за HBM компания предприняла необычное решение - в мае сменила руководство своего полупроводникового подразделения.

Недавние успехи Samsung, вероятно, создадут дополнительные возможности для компании в условиях растущего интереса к решениям в области искусственного интеллекта. Согласно прогнозам Morgan Stanley, ожидается, что объем рынка HBM увеличится с 4 миллиардов долларов в прошлом году до 71 миллиарда долларов к 2027 году. Чем быстрее Samsung получит одобрение от Nvidia, которая занимает лидирующие позиции в производстве ИИ-ускорителей, тем больше финансовой выгоды компания сможет извлечь из этого сегмента.