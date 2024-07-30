Согласно новым прайс-листам, стоимость части машин повысится.

В середине августа компания АвтоВАЗ снова собирается пересмотреть свои ценовые предложения на большинство моделей. Как стало известно, новый прайс-лист, с которым уже ознакомлены дилеры, начнет действовать с 14 августа.

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Цены на седаны и хэтчбеки Lada Granta увеличатся в пределах 15,5–16,5 тысячи рублей. Например, четырехдверная модель в комплектации Classic'24 станет стоить от 926500 рублей, а версия Comfort'24 Plus с автоматической коробкой от 1294500 рублей. Модификации Granta Sportline, ранее носившие название Drive Active, подорожают на 21,5 тысячи - до 1297500 рублей для седана и 1337500 рублей для хэтчбека. Универсал Granta Cross Quest также значительно изменит свою цену, увеличившись на 46,5 тысячи и достигнув 1193500 рублей.

В июле цена многих моделей Lada Vesta уже была пересмотрена, что привело к значительному росту цен из-за исключения некоторых комплектаций. Согласно новому прайс-листу, стоимость автомобилей останется неизменной. Седан в базовой комплектации Comfort с 106-сильным двигателем, соответствующим экологическому классу «Евро-5», и механической трансмиссией будет стоить 1457500 рублей, а самый доступный кросс-седан 1743500 рублей. Обычная версия универсала в базовой комплектации обойдётся в 1641500 рублей, а версия Cross - в 1863500 рублей.

Что касается Lada Largus, восстанавливающего продажи после переноса производства из Тольятти в Ижевск, то его цена снизится на 3500 рублей. Универсал Classic с 90-сильным двигателем будет стоить от 1656500 рублей, в то время как фургон от 1666500 рублей. Lada Niva Legend в базовой версии Classic’24 по-прежнему оценивается в 981 тысячу рублей, тогда как Niva Travel подорожает с 1269000 до 1310500 рублей.

29 июля АвтоВАЗ объявил, что останавливает работу на корпоративный отпуск. В течение ближайших трёх недель завод в Тольятти будет готовиться к запуску производства Lada Aura, запланированного на сентябрь.