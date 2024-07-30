По имеющейся информации, компании Micron пришлось отозвать партию чипом памяти GDDR6X из-за несоответствия качества

Появились слухи о том, что видеокарты Nvidia GeForce RTX 4000, столкнутся с временными трудностями в поставках начиная со следующего месяца. По информации, полученной от Harukaze5719 и опубликованной на ChannelGate, обнаружены проблемы с определённой партией модулей памяти GDDR6X, что может привести к задержкам в производстве RTX 4070 и RTX 4090 с августа.

реклама

Некая партия модулей памяти, произведенных компанией Micron, не прошла финальные испытания качества, что потребовало её замены. Эти проблемы могут затронуть все графические карты, использующие GDDR6X. Однако, предполагается, что эти временные трудности лишь незначительно повлияют на поставки затронутых моделей и, согласно прогнозам, не будут длиться долго. Сообщается, что в ответ на эту ситуацию Nvidia разрабатывает стратегию для обеспечения равновесия между спросом и предложением своих карт данной серии в Китае.

На данный момент единственными видеокартами, которые используют память GDDR6X, являются графические процессоры Nvidia Ada Lovelace, относящиеся к моделям от RTX 4070 до RTX 4090. В свою очередь, текущая линейка AMD RX Radeon 7000 не применяет GDDR6X, что позволяет Красному гиганту избежать проблем из-за предполагаемой некачественной партии чипов Micron GDDR6X.

Стоить иметь ввиду, что эта информация основана на слухах и может оказаться недостоверной.