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Zelikman
В США не могут принять окончательное решение по запрету доступных китайских дронов DJI
Власти страны считают данные устройства угрозой национальной безопасности страны, однако, многие представители правоохранительных органов и экстренных служб называют их незаменимыми в своей деятельности.

  В прошлом месяце Палата представителей представила свою версию Закона о национальной обороне на 2025 год (NDAA FY25), которая включала поправку, возвращающую требование о полном запрете на продажу китайских беспилотников.

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  Тем не менее, аналогичный законопроект Сената по вопросам вооруженных сил не включает это положение о дронах. Изменение позиции связано с резкой реакцией со стороны служб общественной безопасности. По данным Commercial UAV News, более 6000 представителей правоохранительных органов, пожарных и экстренных служб отправили совместное обращение в сенатский комитет, выражая протест против Закона о противодействии беспилотным летательным аппаратам сразу после принятия версии Палаты представителей. Для многих малобюджетных подразделений, дроны, производимые компанией DJI, стали необходимыми инструментами из-за своей доступности и эффективности.

  Несомненно, пилоты-любители смогли оказать влияние на решение Сената, высказав свою тревогу относительно возможных долгосрочных последствий нового законодательства. В соответствии с принятым в прошлом году Американским законом о безопасности беспилотных летательных аппаратов (ASDA), который стал частью NDAA 2024 года, использование дронов, производимых определенными странами, включая Китай, уже запрещено для федеральных агентств и на федеральной территории. Это создает дополнительные сложности для обычных пилотов при выборе мест для полетов и покупке дронов. Закон о противодействии беспилотным летательным аппаратам стремится расширить эту федеральную политику и сделать её обязательной на национальном уровне.

  Тем не менее, это не окончательный успех для компании DJI. Исключение "Закона о противодействии беспилотным летательным аппаратам" из версии NDAA FY25 Комитетом Сената по вооруженным силам является лишь одним из этапов процесса. Полный состав Сената должен проголосовать за свою версию, после чего комитеты Палаты представителей и Сената должны согласовать различия в своих версиях NDAA. Кроме того, между партиями наблюдается явный раскол: республиканцы поддерживают инициативу с запретом на DJI, в то время как демократы в Сенате предпочитают отложить этот вопрос.

#сша #политика #китай #технологии #дроны
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