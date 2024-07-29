Согласно проекту, автомобили будут фотографировать номера нарушителей и отправлять их в правоохранительные органы

Компания Ford разработала технологию, позволяющую автомобилям автоматически предупреждать правоохранительные органы о нарушении скоростного режима. Как сообщает Motor Authority, данная система уже прошла патентование, однако, пока неясно, будет ли она применена на серийных моделях.

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Патент с названием "Системы и методы выявления нарушений скоростного режима" зарегистрирован в соответствующем ведомстве США. Эта система фактически превращает автомобиль в устройство для фиксации правонарушений.

В патентной заявке указано, что встроенная электроника может с помощью внешних камер мониторить скорость других участников дорожного движения. В теории, эти данные предназначены для работы системы помощи водителю, но возможности могут быть расширены: при фиксации превышения скорости камеры сделают снимок нарушителя и отправят фотографии вместе с информацией в базы данных полиции.

По мнению создателей, это упростит задачу дорожным инспекторам, которые смогут избежать преследования правонарушителей, что, в свою очередь, повысит общую безопасность на дорогах. Издание также подчеркивает, что для воплощения этой новой идеи потребуется внести изменения в несколько законодательных актов. Компания Ford часто разрабатывает различные новшества, но не все они доходят до массового производства.

Похожие предложения в конце прошлого года сделали представители Hyundai. Инженеры компании предложили создать систему микрофонов и специальное программное обеспечение для серийных автомобилей. Эта система могла бы распознавать крики людей в ситуации опасности или другие звуки, указывающие на преступление, и автоматически активировать видеорегистратор. В таком случае автомобиль выполнял бы роль механического свидетеля.