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Zelikman
В ЧВК Вагнер объяснили, что произошло на минувшей неделе в Республике Мали
Колонна бойцов, попавшая в засаду местных радикальных военизированных формирований, спешила на помощь к своим товарищам в Тин-Заутин

  В Частной Военной Компании «Вагнер» объяснили, что происходило в период с 22 по 27 текущего года в Республике Мали, где подразделения организации попали в засаду, организованную местным радикальным военизированным движением. Ранее стало известно, что группировка Азавад, являющаяся местным филиалом "Аль-Каиды", запрещённой на территории Российской Федерации террористической организации, напала на колонну бойцов Группы Вагнера и военнослужащих малийской армии.

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  По информации от представителей ЧВК «Вагнер», с 22 по 27 военнослужащие FAMа совместно с 13 Штурмовым Отряда "Музыкантов", под командованием Сергея Шевченко с позывным "Пруд", вели интенсивные сражения с Азавад вокруг населенного пункта Тин-Заутин.

  В первый день операции группа Пруда ликвидировала значительное число участников Азавад и заставила остальных бежать. Тем не менее, поднявшаяся песчаная буря позволила радикальным элементам перегруппироваться и увеличить свои силы до 1000 человек. В свою очередь, командование Группы Вагнера приняло решение отправиться на помощь к своим боевым братьям 

  25 июля Азавад вновь штурмовали позиции "Музыкантов", но благодаря слаженной работе бойцов организации и малийских военнослужащих, нападение удалось отразить. В последующие два дня радикалы активизировали атаки, используя тяжёлое вооружение и БПЛА, что привело к потерям среди бойцов ЧВК «Вагнер» и солдат FAMа.

  Последняя радиограмма от группы "Пруда" пришла 27 июля в 17:10.

  "Остались втроём, продолжаем вести бой", - говорилось в сообщении.

  Затем в засаду группировки Азавад попала группа, движущаяся на выручку. В условиях продолжающейся песчаной бури и воспользовавшись численным превосходством, а также фактором неожиданности, группировке Аль-Каиды удалось разбить колонну "Музыкантов", также сообщалось о сбитие боевого вертолета Группы Вагнера в этом районе.

#армия #бои #вагнер #чвк #мали
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