Модель Arnold Edition получила тяжёлый металлический каркас, специальную настройку над грузовой платформой и более массивные колёса





Электрический пикап GMC Hummer EV обзавелся экстремальной модификацией под наименованием Arnold Edition. Однако, этот проект не имеет отношения к концерну General Motors: его разработало тюнинг-ателье Apocalypse 6x6, расположенное во Флориде, известное своими шестиколёсными версиями внедорожников.

реклама

Впервые ателье, также именуемое SoFlo Customs, презентовало усовершенствованную модель GMC Hummer EV под названием Strikeforce еще в 2022 году. Хотя тюнерам не удалось установить третью пару ведущих колес из-за особенностей электропривода, они значительно улучшили ходовую часть, увеличив дорожный просвет на 100 мм и заменив колеса на 38 дюймов.

Модификация Apocalypse Strikeforce Arnold Edition выделяется ещё более внушительными колесами: на ней установлены покрышки Mickey Thompson Baja Pro XS размером 43 дюйма. Конструкция пикапа получила характерные геометрические накладки на дверях и надстройку над грузовой платформой. Однако, наиболее запоминающейся деталью модели стал массивный "экзоскелет" — тяжёлый металлический каркас безопасности, включающий мощные пороги, которые выполняют защитные функции и служат подножками.





Arnold Edition выделяется среди остальных моделей благодаря защитным пластинам на днище, дополненной осветительной системой и экспедиционному багажнику. Стоимость данного электрокара не раскрывается, однако, во время презентации Strikeforce цена за модифицированную версию составляла от $220 тысяч. Информация о технических характеристиках этого внедорожника не предоставлена: известно лишь, что Strikeforce создан на базе самой дорогой версии Hummer EV, оснащённой трёхмоторной силовой установкой, выдающей 1000 лошадиных сил.