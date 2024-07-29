Эта ошибка могла быть одной из причин отзыва всей продукции и переноса старта продаж

Совсем недавно AMD сообщила о задержке запуска своих процессоров Ryzen 9000, основанных на архитектуре Zen 5, на несколько недель. Причиной этому стали проблемы с тестированием готовой продукции для этой серии. К тому же, новая фотография процессора Ryzen с неверной маркировкой может указывать на одну из основных причин задержки - опечатку в цифре.

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Неофициальный обзор, появившийся на платформе BiliBili, продемонстрировал, что процессор AMD Ryzen 7 9700X был ошибочно обозначен как Ryzen 9 9700X, что требует исправления. Затем поступило подтверждение, что маркировка 9700X действительно ошибочна, и также узнали о неправильно обозначенных моделях Ryzen 5 9600X, которые тоже были помечены как Ryzen 9 и уже отправлены в магазины. Несмотря на то, что это может показаться мелочью, AMD, очевидно, придется отозвать все уже поставленные процессоры для устранения ошибок в маркировке.

Компания уведомила, что все устройства Ryzen 9000, поставленные в магазины и OEM-производителям по всему миру, были отозваны для повторной проверки, но причину этого шага она не раскрывает. AMD утверждает, что после завершения проверки эти чипы будут возвращены обратно в продажу. Представители AMD обозначили процедуру как «повторную проверку» в рамках устранения возникших проблем, однако, не упомянули об ошибках в маркировке.

На днях в заявлениях компании сообщалось: "Мы выявили сложности в тестировании упакованной продукции Ryzen 9000, что может привести к поступлению на рынок небольшого количества неисправных чипов". Это подразумевает, что неправильная маркировка не является единственной проблемой. Также не исключено, что лишь определенные партии устройств подлежат отзыву, однако, последствия оказались достаточно серьезными, чтобы повлиять на сроки выхода новинок от AMD.

Первоначально AMD планировала выпустить процессоры 31 июля, но теперь Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X появятся 8 августа, а более дорогие Ryzen 9 9950X и 9900X отложены до 15 августа.