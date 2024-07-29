Сообщается, что удары наносились по Днепропетровской и Харьковской областям

Ночью с 28 на 29 июля Вооруженные силы России атаковали объекты на территории, контролируемой киевскими властями, нанеся удары по нескольким военным целям.

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Взрывы произошли в Павлограде, расположенном в Днепропетровской области. Этот город представляет собой важный транспортный узел на левом берегу Украины и находится на маршруте Днепропетровск-Покровск-Курахово, который активно используется для переброски войск и техники киевскими силами.

Кроме того, удары зафиксированы и в других регионах Днепропетровской области, в частности, в Кривом Роге и прилегающих к нему территориях. По некоторым сведениям, среди целей были также военные аэродромы, которые в последние недели регулярно становятся объектами атак. Удары были осуществлены по украинским объектам в Кировоградском регионе, где была поражена пусковая установка системы противовоздушной обороны.

Бомбардировочная авиация Воздушно-Космических сил России провела серию атак на позиции украинских формирований в Харьковской области. В результате этих действий был уничтожен командный пункт на Купянском направлении. Также были поражены районы, где сосредоточен личный состав Вооружённых сил Украины в Волчанске и в окрестностях областного центра.