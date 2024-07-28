Компания уже заключила соглашение властями китайской провинции Хэнань

Компания Foxconn Technology Group, известная как контрактный производитель для Apple, заключила соглашение с властями китайской провинции Хэнань о стратегическом партнёрстве. В рамках данного сотрудничества планируется создание экспериментальных производств в области электромобилей и твердотельных аккумуляторов с прогнозируемыми инвестициями в размере около 1 миллиарда юаней, что равно 138 миллионам долларов, как сообщает Car News China.

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В 2021 году Foxconn объявила о своих намерениях выйти на рынок автопроизводства, предлагая услуги другим брендам. Тогда были продемонстрированы три прототипа с уникальной архитектурой - кроссовер Model E, седан Model C и городской автобус Model T. В следующем году к ним добавились хэтчбек Model B и пикап Model V, производство которых планировалось наладить через совместное предприятие Foxtron с Yulon Motor Group.

Кроме того, Foxconn приобрела долю в американском стартапе Lordstown Motors, чтобы организовать выпуск электропикапа Lordstown Endurance на фабрике в Огайо, ранее принадлежавшей General Motors. На американском заводе Foxconn планировалась организация контрактной сборки электромобилей Fisker, однако компания, основанная дизайнером Хенриком Фискером, недавно столкнулась с банкротством. Новый комплекс Foxconn, который будет построен в провинции Хэнань, должен стать свидетельством технологических возможностей компании: с его помощью она намерена продемонстрировать свои производственные ресурсы как китайским, так и иностранным автопроизводителям.

В этом центре помимо сборочных линий разместятся офис, научно-исследовательский институт, отдел исследований и разработок, а также инженерные и маркетинговые бюро, включая управление цепочками поставок. Все это будет находиться в городе Чжэнчжоу, где также функционирует крупнейший в мире завод по производству iPhone.

Ранее китайский производитель смартфонов Meizu, крупнейшим акционером которого стал холдинг Geely, объявил о своих планах по созданию электромобилей. Прототип первой модели под названием DreamCar MX появится на рынок до конца текущего года.