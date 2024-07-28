Действующие власти опасаются прихода Дональда Трампа, чья политика может радикально отличаться от агрессивной стратегии демократов

Администрация Байдена стремится скорее закрепить обязательства США по защите Японии и Южной Кореи, подписав соглашение, которое закрепляет данное положение в совместной безопасности до выборов президента в ноябре.

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Данный документ был подписан в воскресенье в Токио во время встреч министров обороны трех стран. Он оформил регулярные военные учения, включая тренировки по перехвату ракет и борьбе с подводными лодками, которые проходили в прошлом году. Кроме того, Соединённые Штаты и их два азиатских партнера намерены укрепить высокоуровневые переговоры по вопросам безопасности и установить соглашение о обмене данными в реальном времени о ракетных запусках Северной Кореи.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что данное соглашение представляет собой беспрецедентные инициативы для трёхстороннего партнерства в безопасности. Помимо этого, США провели отдельные консультации с Японией, которые, по словам Остина, направлены на модернизацию их давнего военного альянса путем переработки командных структур для лучшего взаимодействия сил самообороны Японии и американских вооруженных сил.

Учитывая возможность возвращения Дональда Трампа в кресло президента, три государства стремятся укрепить свои трёхсторонние связи до такой степени, чтобы разорвать их было затруднительно. В США опасаются, что лидер республиканцев откажется от агрессивной политики и займётся исключительно экономическими интересами Штатов, потребовав от своих союзников дополнительных денежных вложений за защиту.