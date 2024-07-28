Основные бои перешли в пригородные посёлки, где ещё остались силы ВСУ





В Красногоровке завершилась основная стадия боевых действий, и город оказался под контролем российских вооруженных сил. Несмотря на отсутствие официального подтверждения, по сообщениям российских военных корреспондентов, российская армия заняла Красногоровку на Кураховском направлении. Бои, которые ранее велись в городской застройке, перенеслись в приграничные поселки, официально относящиеся к городу.

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По состоянию на утро 28 июля, российские силы контролируют всю территорию Красногоровки на южном берегу реки Лозоватая. На северной стороне осталось Заречье, также являющееся частью города. Ранее сообщалось о завершении активных боестолкновений, которые продолжались в Красногоровке с начала года, и что украинские военнослужащие пытаются покинуть город, рискуя оказаться в окружении. Кроме того, атаки со стороны ВСУ прекратились, и попыток вернуть утраченные позиции не зафиксировано.





Если Красногоровка будет взята, то последняя линия обороны Вооруженных сил Украины на западе Донецка рухнет. Эта линия оставалась практически неизменной с 2014 года, по словам различных околовоенных ресурсов.

Хотя украинский Генеральный штаб не признает утрату города, это не вызывает удивления, так как украинские командиры едва ли когда-либо признают потерю территорий. Тем не менее, украинские солдаты на передовой недавно сообщали, что их выдавливают с позиций мощным огнём, и что российским войскам осталось совсем немного, чтобы взять населенный пункт под контроль. Безусловно, впереди еще остаётся задача завершения очистки территории, но основные боевые действия в самой Красногоровке, по всей видимости, уже окончены.