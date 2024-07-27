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Zelikman
Вслед за другими компаниями Volvo отказывается от полного перехода на электрокары к 2030 году
Ранее компания строила планы, включающие полный отказ от двигателей внутреннего сгорания к концу десятилетия

  К числу автомобильных брендов, которые скорректировали свои стратегии в отношении электрификации, добавилась Volvo. Во время недавней онлайн-презентации для инвесторов генеральный директор шведского производителя, Джим Роуэн, отметил, что процесс перехода на электромобили движется не так быстро, как хотелось бы, и в разных регионах мира эта трансформация происходит с различной скоростью.

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  Как сообщают источники, некоторые американские дилеры Volvo намерены продолжать продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в составе гибридов даже после 2030 года.
Volvo Cars стала одной из первых традиционных автопроизводителей, заявивших о своем намерении полностью перейти на производство электромобилей. В 2018 году компания официально объявила о прекращении разработки новых двигателей внутреннего сгорания. В следующем году был представлен первый электрокроссовер - XC40 Recharge, и было обещано, что к 2025 году половина продаж составит электрические автомобили, а другая половина - плагин-гибриды. Планы о полном отказе от ДВС к концу десятилетия теперь находятся под сомнением.

  Джим Роуэн отметил, что он по-прежнему придерживается концепции электрической тяги, однако, компания намерена продолжать инвестиции в гибридные модели, как с умеренной системой стартер-генератора, так и полноценные, которые могут заряжаться от электросети. Эти автомобили востребованы у клиентов и могут стать переходным звеном к полному электрическому транспорту. Что касается электрокроссоверов Volvo, модели XC40 Recharge и C40 Recharge получили обновления и стали мощнее.

  В первой половине 2024 года Volvo продала свыше 90 тысяч электромобилей, что на 53% больше по сравнению с тем же периодом год назад. Продажи в Европе увеличились на 80%, в то время как в США снизились на 74%. В июне электромобили составили 26% всех продаж марки. На данный момент электрическая линейка Volvo включает не только версии XC40 и C40, но и кроссовер EX30, который не имеет аналогов с двигателем внутреннего сгорания. Скоро начнутся поставки флагмана EX90, хотя производитель предупредил, что у первых автомобилей не будет ряда важных функций. На китайском рынке также предлагается электрический минивэн EM90, который является переработанной моделью Zeekr 009, входящей в состав холдинга Geely.

#технологии #автомобили #рынок #транспорт #электрокары #volvo
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